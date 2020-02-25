Вашингтон, , 06:51 — REGNUM Администрация лидера США Дональда Трампа направила запрос в конгресс на финансирование борьбы с коронавирусом в размере $2,5 млрд. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственный источник.

Сообщается, что более $1 млрд из запрашиваемой суммы планируется потратить на разработку вакцины. При этом предлагается задействовать финансирование, которые было выделено на борьбу с вирусом Эболы.

Как сообщало 25 февраля ИА REGNUM, В США зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом.

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