Женева, Швейцария, , 08:50 — REGNUM Необходимо быть готовым к масштабной пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице организации в «Твиттер».

Чиновник сообщил, что универсальной вакцины от вируса сейчас нет. Каждая страна находится в зоне риска.

Помощник главы ВОЗ Брюс Эйлвард считает, что уверенность в том, что пневмония побеждена, преждевременна. Иммунитета от коронавируса ни у кого нет, массовые заболевания в Китае удалось локализовать огромными усилиями.

Вирус может в любой момент нарастить скорость распространении. Необходимо в кратчайшие сроки разработать эффективную вакцину.

Как сообщало ИА REGNUM, число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в Китае увеличилось до 77 658 на 24 февраля, а общее число погибших от вируса составило 2664 человека.

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