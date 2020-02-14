Амстердам, , 08:39 — REGNUM Власти Нидерландов отказались от предложения Москвы провести судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению малайзийского Boeing на Украине в 2014 году на территории России. Об этом говорится в письме министра юстиции и безопасности Нидерландов Фердинанда Грапперхауса национальному парламенту.

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В документе Грапперхаус отмечает, что письмо от российских властей с предложением рассмотреть передачу России уголовного дела в отношении трёх российских подозреваемых ведомство получило 17 октября 2019 года, сообщает газета New Europe. В ответ на это Нидерланды ответили отказлом, предложив России изучить возможность исполнения решения суда Нидерландов на территории РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. На борту воздушного судна находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Выжить не удалось никому.

Расследованием авиакатастрофы занимается специально созданная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. 3 февраля четырём фигурантам дела рейса МН17 было предъявлено обвинение. Речь идёт о трех гражданах России — Игоре Гиркине (Стрелков), Сергее Дубинском и Олеге Пулатове. Четвёртый — Леонид Харченко, который является гражданином Украины.

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