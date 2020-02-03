Амстердам, , 18:05 — REGNUM Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского пассажирского самолета Boeing 777 рейса МН17 на Украине летом 2014 года и наивно вызвала их для следственных действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Елену Кутьину.

По ее словам обвинения предъявлены четырем фигурантам. Они вызвана в Нидерланды для проведения следственных действий.

Напомним, что еще ранее — в июне 2019 года Совместная следственная группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, объявила о том, что установила четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту.

Речь идет о трех гражданах России — Игоре Гиркине (Стрелков), Сергее Дубинском и Олеге Пулатове. Четвертый — Леонид Харченко, который является гражданином Украины.

По словам адвоката Кутьиной, Пулатова будет защищать международная группа защиты из двух голландских адвокатов и одного российского.

Напомним ССГ в своем «расследовании» старательно фабрикует дело таким образом, чтобы виновной в крушении MH-17 выставить Российскую Федерацию, а также народные республики Донбасса. За шесть лет, прошедших с момента катастрофы, не было предоставлено ни одного внятного доказательства причастности российской стороны к этому делу.

Более того, с самого начала было очевидно, виноват в крушении самолета исключительно Киев — не закрывший воздушное пространство для гражданской авиации в зоне боевых действий.