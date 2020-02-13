Амстердам, , 07:22 — REGNUM Министр юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус в письме парламенту сообщил, что Российская Федерация просила Нидерланды передать дело против российских подозреваемых по делу MH17 российскому правосудию. Речь идёт о И. Стрелкове, С. Дубинском и О. Пулатове. По словам министра, он заявил российским властям, что такой вариант не рассматривается.

Согласно сообщению министра, просьба со стороны российских властей поступила 17 октября 2019 г. Суд по делу MH17 начинается 9 марта, однако три из четырёх подозреваемых обладают российским гражданством. Поэтому российские власти отказываются выдать их Нидерландам.

Граппергаус поставил перед российскими властями вопрос о том, готовы ли они признать приговор голландского суда по делу MH17, если таковой будет вынесен. Об ответе Российской Федерации министр не сообщил.