Токио, , 10:05 — REGNUM Среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, у которых выявлено заражение новым типом коронавируса, граждан России нет. Об этом 13 февраля сообщили в посольстве Российской Федерации в Японии.

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Ранее 13 февраля министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като сообщил, что заражение новым коронавирусом выявлено ещё у 44 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. Всего число заражённых достигло 219 человек. Один из заболевших — офицер карантинной службы. При этом ни у кого из российских пассажиров новый тип коронавируса не подтверждён.

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Добавим, что накануне, 12 февраля, посольство РФ в Японии сообщало о 174 пассажирах, инфицированных коронавирусом. Граждан России среди них не было.

«Продолжаем поддерживать с японскими властями тесный контакт по всем вопросам, связанным с оказанием содействия российским гражданам», — заверили в дипмиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого находятся около 3,7 тыс. человек, стоит на карантине в японском порту Йокогама. Российских граждан на судне 24 человека.

Добавим, что власти Японии приняли решение эвакуировать пожилых людей с круизного лайнера до истечения карантинного срока 19 февраля из-за беспокойства за их здоровье. Эвакуация указанной категории пассажиров может начаться 14 февраля.

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