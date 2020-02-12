Пномпень, , 21:26 — REGNUM Камбоджа согласилась впустить в один из портов круизный лайнер Westerdam, который из-за коронавируса более недели не может причалить ни в один порт азиатского региона, сообщает 12 февраля агентство Kyodo.

Камбоджийский порт Сиануквиль примет лайнер утром 13 февраля.

Напомним, круизный лайнер Westerdam вышел из Гонконга 1 февраля и с тех пор не смог войти ни в один из портов Японии, Филиппин, Гуама, Таиланда и Тайваня из-за опасений, что среди экипажа и пассажиров могут быть носители коронавируса.

На борту лайнера Westerdam находятся 1 455 пассажиров и 802 члена экипажа. Как утверждает оператор лайнера Holland America Line, все они здоровы.

По этому поводу госсекретарь министерства здравоохранения Камбоджи заявила, что если пассажиры действительно здоровы, то, «конечно, им позволят провести отпуск в Камбодже».

Как сообщало ИА REGNUM, в аналогичной ситуации в японском порту Иокогама оказались пассажиры и команда лайнера Diamond Princess, на борту которого выявлено 174 человека, заболевших коронавирусом.

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