Токио, , 06:33 — REGNUM Ещё у 44 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного в порту японского города Иокогама на карантин, обнаружено заражение новым коронавирусом. Об этом 13 февраля заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.

Всего число заражённых коронавирусом на Diamond Princess на утро 13 февраля достигло 219 человек. В их число входит и один работавший на борту сотрудник карантинной службы. Информации о гражданстве новых заболевших на данный момент нет.

Как сообщало ИА REGNUM, на лайнере Diamond Princess, пришвартованном в одном из портов Японии на карантин из-за вспышки заболеваемости на борту новым коронавирусом, ухудшилась обстановка. Об этом сообщил пассажир корабля, гражданин России.

Читайте ранее в этом сюжете: «Ситуация ухудшилась» — пассажир закрытого на карантин лайнера