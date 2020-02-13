Токио, 13 февраля 2020, 06:33 — REGNUM Ещё у 44 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного в порту японского города Иокогама на карантин, обнаружено заражение новым коронавирусом. Об этом 13 февраля заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.
Всего число заражённых коронавирусом на Diamond Princess на утро 13 февраля достигло 219 человек. В их число входит и один работавший на борту сотрудник карантинной службы. Информации о гражданстве новых заболевших на данный момент нет.
Как сообщало ИА REGNUM, на лайнере Diamond Princess, пришвартованном в одном из портов Японии на карантин из-за вспышки заболеваемости на борту новым коронавирусом, ухудшилась обстановка. Об этом сообщил пассажир корабля, гражданин России.
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