Иокогама, Япония, , 11:49 — REGNUM Новые заразившиеся коронавирусом 2019-nCoV на карантинном судне Diamond Princess у берегов Японии не являются российскими гражданами. Об этом сообщает российское посольство в Японии, передаёт 10 февраля РИА Новости.

В настоящее время число заразившихся на круизном лайнере, который изолирован вблизи японского порта Иокогама, составляет 130 человек. О 60 новых выявленных случаях заболевания стало известно 10 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, на судне Diamond Princess среди почти 3,6 тыс. пассажиров и членов экипажа присутствуют 24 гражданина РФ. Круизный лайнер останется в карантине по меньшей мере до 19 февраля.

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