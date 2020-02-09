Иокогама, Япония, , 18:15 — REGNUM Число заболевших коронавирусом 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess, стоящего на карантине в Иокогаме, продолжает расти. Об этом сообщило 9 февраля министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

По данным ведомства, врачи вывили шесть новых случаев заражения коронавирусом. Среди заразившихся граждане США, Филиппин и Украины (один человек). У граждан РФ, находящихся на борту, на данный момент не был диагностирован вирус.

Напомним, на судне Diamond Princess в Японии в настоящее время находятся около 3,7 тыс. человек из 50 стран мира. Как передавало ИА REGNUM, ранее с борта лайнера из-за заражения коронавирусом были эвакуированы 64 человека.

Читайте также: Власти Японии доставят лекарства на борт лайнера, стоящего в порту Иокогамы