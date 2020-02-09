Токио, , 13:05 — REGNUM Ещё семь случаев заражения коронавирусом были выявлены японскими врачами среди находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в Иокогаме. Об этом 9 февраля сообщает японский телеканал Asahi.

Общее число заражённых коронавирусом 2019-nCoV среди пассажиров и членов экипажа круизного лайнера составило 70 человек. Гражданство и пол новых пациентов не уточняются.

Всего на судне находятся более 3700 человек из 50 стран, в том числе и из России. У граждан РФ коронавирус обнаружен не был.

Круизный лайнер находится на карантине до 19 февраля из-за опасности распространения коронавируса. Судно прибыло из Гонконга в Иокогаму 3 февраля, при этом на борту судна находился пассажир из Китая, у которого был диагностирован коронавирус, он сошёл на берег в Гонконге.

Ранее ИА REGNUM сообщало о доставке японскими властями лекарств для 600 пассажиров круизного лайнера, которым требуется приём лекарств на регулярной основе.

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