Москва, , 11:46 — REGNUM Большинство граждан (80%) знают о поправках в Конституцию РФ, предложенных президентом Владимиром Путиным. Ничего знают о предложениях главы государства 20% опрошенных, показал опрос «Левада-центра».

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Отвечая на вопрос: с чем прежде всего связаны предложения президента о внесении поправок в Конституцию 47% ответили, что в интересах самого Путина, чтобы расширить его полномочия и позволить ему оставаться у власти после 2024 года.

44% считают, что изменения вносятся для совершенствования системы управления государством и в интересах большинства населения России. Затрудняюсь ответить 9% опрошенных.

Опрос проведен 23 — 29 января 2020 года. Опрошены 1603 граждан РФ старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, единого мнения о том, какую роль в жизни России должен играть Владимир Путин после 2024 года, у граждан нет. Большинство (27%) снова хотят видеть его президентом страны.

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