Москва, , 11:28 — REGNUM Единого мнения о том, какую роль в жизни России должен играть Владимир Путин после 2024 года, у граждан нет. Большинство (27%) снова хотят видеть его президентом страны, показал опрос «Левада-центра».

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Почти столько же (25%) хотят, чтобы Путин стал пенсионером. 11% предрекают ему должность председателя правительства РФ. 9% респондентов связывают видят его лидером «Единой России» или секретарем Совета Безопасности (4%).

О том, что Путин может президентом Союзного государства России и Белоруссии заявили 4% респондентов. Столько же (4%) считают, что он может занять должность руководителя крупной международной организации (например, ООН). 7% не хотят видеть Путин в публичной сфере.

Опрос проведен 23 — 29 января 2020 года. Опрошены 1603 граждан РФ старше 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению политолога, новый пост Владимира Путина, который он может занять после 2024 года, пока, вероятно, не определен.

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