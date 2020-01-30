Красногорск, , 19:10 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что принятие поправок в Конституцию России будет всецело зависеть от воли народа. Об этом глава государства сказал сегодня, 30 января, на встрече с представителями общественности.

«Нужно, чтобы люди пришли на пункты этого голосования и сказали, хотят они этого изменения или нет. Чтобы граждане нашей страны фактически и были той окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках, или отклоняет его. И только после того, как люди скажут свое слово, я его подпишу или не буду подписывать», — сказал президент России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил внести поправки в Конституцию России. В частности, предполагается изменить баланс между ветвями власти, ослабив правительство и усилив Государственную думу. Также Государственному совету придается статус конституционного органа власти.