Москва, 30 января 2020, 22:09 — REGNUM Слова президента — это серьезная прививка от эпидемии чиновничьего хамства. Никому не позволено «нести себя». Начальники любого уровня должны всегда помнить об этом и работать на благо людей. Об этом рассказал ответственный секретарь Комиссии партии по этике, заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко, комментируя заявление президента о том, что наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне партийная Комиссия по этике единогласно рекомендовала Президиуму Генсовета исключить из «Единой России» главу Чувашии Михаила Игнатьева за нарушение этических норм — в соцсетях появилось видео, в котором Михаил Игнатьев пошутил над офицером МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Президиум Генсовета партии принял соответствующее решение.
Также Комиссия по этике внимательно следила за ситуацией со спикером городского совета Керчи Маей Хужиной из-за скандала с поздравлением блокадников. Решение было принято на местном уровне.
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