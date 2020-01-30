Красногорск, , 22:03 — REGNUM В четверг, 30 января, в Красногорске прошло заседание Совета по развитию местного самоуправления под председательством Президента РФ Владимира Путина.

В ходе работы заседания Владимир Путин жестко высказался о том, что чиновников необходимо строжайшим образом наказывать за хамские слова и поступки по отношению к согражданам.

«Нужно строже подходить к тем людям, которые, как вы сказали, хамят, но при этом занимают какое-то должностное положение», — сказал Владимир Путин в ответ на предложение ввести закон о противодействии хамству со стороны чиновников.

Вместе с тем глава государства призвал эффективно использовать закон о защите чести и достоинства «в отношении таких должностных лиц, которых нужно выметать из органов власти и управления».

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Комментируя слова Владимира Путина, первый заместитель Секретаря Общественной палаты, Герой России. Президент благотворительного фонда помощи военнослужащим и участникам боевых действий «Солдаты XXI века против войн» Вячеслав Бочаров заявил, что хамство и чванство чиновников — это очень больная тема.

«Общественная палата Российской Федерации неоднократно обращалась к этой теме, отслеживала ее и озвучивала, — подчеркнул Вячеслав Бочаров.

«Я полностью поддерживаю все слова Президента России на этот счет. Если мы посмотрим на текст Конституции, то отметим, что в статье 21 прямо указано, что достоинство личности охраняется государством, и ничто не может быть основанием для умаления этого достоинства. А мы ведь все одинаковы, какая разница, какую должность кто занимает? Мы все — граждане Российской Федерации. И те, кто облечены определенными властными полномочиями, должны понимать, что эти полномочия им делегировали люди, их избиратели. И эти полномочия не вечны. И они не являются индульгенцией, обеспечивающей безнаказанность за их неадекватные высказывания и оскорбительные действия по отношению к другим людям», — заявил первый заместитель Секретаря ОП РФ.

«Смешно и неприятно порой слышать, как после своих высказываний или действий, оскорбляющих людей, живущих рядом с ними, руководители потом пытаются обелиться, ссылаясь на то, что их неправильно поняли. Так выражайся так и действуй так, чтобы тебя понимали однозначно. Как же вас понимать, если в дискуссиях с людьми вы называете их «шелупенью», или когда говорите о том, что государство людям ничего не должно. Или, когда разговаривая с многодетными родителями, заявляете, что их никто не заставлял «плодить нищету». Это же оскорбительно слышать, и идет абсолютно в диссонанс с тем, что говорит президент в своих посланиях. Таких примеров, к сожалению, множество. И этого не должно быть», — продолжил свой комментарий общественный деятель.

«И поэтому то, о чем сегодня говорилось в рабочем режиме на заседании Совета по развитию местного самоуправления в Красногорске, я полностью поддерживаю, и считаю, что такое поведение чиновников должно жестко пресекаться. Ты пришел на государственную службу, а служба — это служение. Вот и служи так, чтобы тебе люди доверяли, и чтобы от твоего служения людям было лучше», — отметил первый заместитель Секретаря ОП РФ.

«Конечно, можно добиваться обвинений и через суд, но мы не модем идти в суды по каждому случаю. Поэтому ужесточение отношения к людям, облеченным властью, и оскорбивших своих сограждан, которые доверили им эту власть — это абсолютно правильное решение Президента России», — завершил свой комментарий Вячеслав Бочаров.