Красногорск, , 18:59 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин считает, что нужно строже подходить к чиновникам, позволяющим себе хамить. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями общественности.

«Нужно строже подходить к тем людям, которые, как вы сказали, хамят, но при этом занимают какое-то должностное положение», — сказал Путин в ответ на предложение ввести закон о противодействии хамству со стороны чиновников.

Вместе с тем глава государства призвал эффективно использовать закон о защите чести и достоинства «в отношении таких должностных лиц, которых нужно выметать из органов власти и управления».

Путин также напомнил о равенстве всех граждан перед законом.