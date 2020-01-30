Москва, , 08:43 — REGNUM Многие потребители считают оливковое масло настоящим эликсиром здоровья. Однако на самом деле целебные свойства этого продукта питания несколько преувеличены. Об этом заявили специалисты Роскачества.

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Эксперты пояснили, что такое убеждение чаще всего основывается на информации, получаемой из рекламы и статей в интернете. Специалисты напомнили, что у жителей целого ряда стран — Греции, Испании, Италии, Франции и Португалии — в меню традиционно много овощей и морепродуктов, а для приготовления блюд, из которых используют именно оливковое масло. Эти продукты питания содержат витамины, полезные вещества и омега-3 кислоты.

«То есть мы имеем дело прежде всего со сбалансированным питанием, в котором преобладают овощи, фрукты и морепродукты. Однако благодаря рекламе слава «полезного продукта» приписывается только оливковому маслу», — отметили эксперты, добавив, что в действительности же на здоровье работают принципы, на которых строится вся средиземноморская кухня.

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Однозначно сказать, какое из масел — оливковое или подсолнечное — полезнее, нельзя. Так, например, содержание мононенасыщенных жирных кислот (омега-9), которые способствует уменьшению уровня холестерина и препятствует образованию тромбов, в оливковом масле составляет 77%, а в подсолнечном — 16%. Зато подсолнечное масло богато омега-6 жирными кислотами. Их содержится до 74%, а в оливковом от 4 до 20%. Что касается омега-3, то и в оливковом, и в подсолнечном масле она содержится лишь в следовых количествах.