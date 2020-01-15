Москва, , 10:22 — REGNUM При выборе тушёнки в магазине особое внимание стоит обратить на упаковку продукта питания. Такой совет дали специалисты Роскачества.

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Так, на банке не должно быть подтёков, которые говорят о нарушении герметичности шва, а также ржавчины, выпуклостей и деформаций на донышке. На этикетке должны быть указаны наименование продукта и предприятия-изготовителя с указанием адреса и страны изготовления товарный знак, масса нетто и состав, дата изготовления, срок годности и условия хранения.

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Согласно ГОСТу, запах и вкус тушенки должны соответствовать тушёному мясу с пряностями, а само мясо в консервах должно быть сочным и непереваренным.

Добавим, что уже в феврале специалисты Роспотребнадзора обнародуют результаты исследования качества тушёнки. На проверку была направлена тушеная говядина 20 торговых марок, произведённая в Московской, Калининградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Орловской, Курганской области, республиках Бурятия и Марий Эл, а также в Белоруссии. Исследование будет проводиться по 90 показателям, в частности, на безопасность, органолептические показатели, маркировку и гистологическую идентификацию состава.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Роскачества перечислили признаки натуральной варёной колбасы. Так, в этот продукт питания, если он изготовлен по ГОСТу, не должен содержать куриное мясо, растительные белки, клетчатку и крахмал.

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