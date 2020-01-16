Москва, , 09:50 — REGNUM Ни один чёрный перец, который был протестирован специалистами Роскачества, не может претендовать на российский Знак качества, так как не соответствует опережающим стандартам Российской системы качества. Об этом говорят результаты исследования, участие в котором приняли пряности 30 торговых марок, сообщается на сайте организации.

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Как оказалось, «на рынке чёрного перца не всё так безоблачно» и опасения потребителей в отношении этой пряности оказались вполне оправданными.

«Мы обнаружили и фальсификат, и низкое качество сырья, связанное, скорее всего, с неправильными условиями хранения, и нарушения по микробиологическим показателям (в частности, испорченные продукты)», — пояснили эксперты.

При этом подобных нарушений не было выявлено при тестировании черного перца-горошка.

Так, в молотом чёрном перце не было обнаружено превышений по содержанию радионуклидов, а также тяжёлых металлов: кадмия, свинца, мышьяка. Также ни в одной упаковке эксперты не нашли патогенные микроорганизмы, в числе которых сальмонеллы. Вместе с тем в пряности девяти торговых марок были обнаружены превышения по количеству бактерий, в четырёх — плесени, трёх — бактерии группы кишечной палочки.

Возглавил антирейтинг нарушителей по микробиологическим показателям перец под торговой маркой «Бабушкин хуторок», в котором специалисты обнаружили превышения по количеству бактерий, плесени, кишечную палочку и клостридии. Следом идёт «Русский аппетит», за ним по количеству нарушений — продукция Capo di Gusto и «Восточный гость». Также в списке нарушителей оказались товары «Приправыч», «Гранум», «Магета», «Царская приправа» и Kotanyi.

Пятёрку лучшего чёрного молотого перца составили товары под торговыми марками «Индана», «Магия Востока», Kamis, Cykoria S.A. и «Айдиго».

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