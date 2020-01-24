Москва, , 15:56 — REGNUM Почти половина жителей России хотят сделать от китайского коронавируса. Готовы однозначно 14%, склоняются к положительному решению 32%, свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Читайте также: Китай запретил турагентствам продавать туры за границу

Не готовы прививаться от коронавируса 37% граждан РФ. Категорически против вакцинации 17%.

Чаще одобряют прививку от нового вируса молодые люди до 24 лет (65%). Яростные противники прививки граждане старше 44 лет (23%).

Опрос проведен 23—24 января 2020 года в 349 населенных пунктах. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет во всех округах России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае число заразившихся коронавирусом выросло до 887 человек. Скончались 26 человек.

Читайте также: Число больных пневмонией нового типа в Китае возросло до 887 человек