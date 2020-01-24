Москва, , 15:14 — REGNUM Власти Китая запретили туристическим агентствам продать путёвки не только за границу, но и внутри страны, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Продажа всех турпакетов запрещена, начиная с 24 января. Такая мера предпринята для предотвращения распространения коронавируса.

Отмечается, что запрет продаж туров пришелся на период празднования китайского Нового года. В результате почти 40 млн китайцев могут остаться и без внутренних поездок, и без зарубежных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае до 887 человек выросло число подтверждённых случаев заболевания пневмонией нового типа, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV. Умерли 26 человек.

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