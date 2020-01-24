Пекин, , 14:25 — REGNUM До 887 человек выросло число подтверждённых случаев заболевания пневмонией нового типа, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV, в Китае. Это следует 24 января из данных портала «Ванъи», который ведёт круглосуточный мониторинг ситуации с распространением вируса.

При этом количество умерших от нового заболевания составляет 26 человек, причем двое из них скончались за пределами провинции Хубэй, где произошла вспышка новой болезни — в городе Суйхуа, находящемся в северо-восточной провинции Хэйлунцзян и расположенного на расстоянии 430 км от границы с Россией, и в провинции Хэбэй.

Также отмечается, что наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации со здоровьем людей объявлен в Пекине, Шанхае и всей провинции Хубэй.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гражданка России Кристина Бочарина рассказала, что Китайский город Ухань, в котором произошли первые случаи заболевания ранее не известным коронавирусом, полностью перекрыт военными.

Напомним, ранее сообщалось о 876 заболевших пневмонией нового типа.