Иерусалим, , 11:51 — REGNUM Сегодня, 23 января, президенту России Владимиру Путину, который находится с однодневным визитом в Израиле, будет вручена «Награда друзей Израиля». Об этом сообщил председатель совета директоров музея «Друзья Сиона» Майк Эванс.

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«В лице главы нашей страны будет награждён народ России, спасший множество евреев во время Второй мировой войны», — добавил Эванс.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в Иерусалиме российский лидер в числе более чем сорока глав государств примет участие в пятом Всемирном Форуме памяти Холокоста, приуроченном к 75-й годовщине освобождения концентрационного лагеря «Аушвиц-Биркенау».

Напомним, накануне, 22 января, стало известно, что высшая награда международной организации «Друзья Сиона» была вручена президенту Грузии Саломе Зурабишивили в Иерусалиме за поддержку евреев и государства Израиль со стороны грузинского народа.

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