Иерусалим, , 10:20 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин прибыл в Израиль. Визит главы государства в эту страну будет однодневным.

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Известно, что российский лидер в Тель-Авиве примет участие в пятом Всемирном форуме по Холокосту, который посвящен 75-летию освобождения Освенцима и Международному дню памяти жертв Холокоста.

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Также Путин встретится с президентом и премьер-министром Израиля Реувеном Ривлином и Биньямином Нетаньяху.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально было запланировано, что визит президента РФ Владимира Путина в Израиль продлится два дня. Однако из-за ситуации с российским правительством, которое недавно было обновлено, глава государства сократит свой визит до одного дня. Израильская сторона отнеслась к такому решению с пониманием.

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