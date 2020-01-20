Иерусалим, , 13:10 — REGNUM Главы государств Европы, Северной Америки и Австралии получили приглашение принять участие в Пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, который состоится 23 января 2020 года в мемориальном комплексе Яд Вашем в Иерусалиме. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

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«Главы 46 государств — президенты, премьер-министры, представители королевских домов и парламентские лидеры Европы, Северной Америки и Австралии примут участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, проходящем в этом году под лозунгом «Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте мемориала Яд Вашем.

Мероприятие, организованное Всемирным форумом памяти Холокоста в сотрудничестве с Яд Вашем, пройдёт 23 января 2020 года на площади Варшавского гетто в Иерусалиме. Форум проходит в преддверии 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц и Международного дня памяти жертв Холокоста, инициированного Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году.

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Организаторы добавили, что на форуме выступят президент Израиля Реувен Ривлин, президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Франции Эммануэль Макрон, принц Уэльский Чарльз и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Израиля отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения от фашистов концлагеря Аушвиц-Биркенау в городе Освенцим.

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