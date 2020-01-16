Москва, , 12:29 — REGNUM Внуком режиссёра Никиты Михалкова Андрей Баковым, с которым встречается российская модель Ксения Пунтус, действительно ничего не знал о падении девушки из окна. Об этом, как сообщает издание Baza в Telegram-канале, пострадавшая сама рассказала следователям после того, как пришла в себя.

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Пунтус призналась, что в квартире своего молодого человека, где и произошёл несчастный случай, она любила сидеть на подоконнике с ноутбуком или айпадом. В тот трагический вечер девушка выпила, села у окна и сорвалась. Баков, по её словам, в это время спал и ничего не видел.

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Как сообщало ИА REGNUM, фотомодель Ксению Пунтус госпитализировали 11 января в Москве в одну из больниц после падения с высоты. Медики диагностировали у нее черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб лёгких, а также переломы костей таза и бедренной кости.

На днях пострадавшую перевели из реанимационного отделения городской клинической больницы имени Боткина в травматологическое отделение.

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