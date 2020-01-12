Москва, , 12:53 — REGNUM Модель и актриса Ксения Пунтус находится в тяжёлом состоянии после падения из окна третьего этажа жилого дома в Москве. Об этом 12 января сообщает Рен ТВ.

21-летняя девушка 11 января выпала из окна квартиры, где она проживала со своим молодым человеком Андреем Баковым, который является внуком режиссёра Никиты Михалкова. Она была госпитализирована с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом лёгких. Кроме того, у девушки диагностированы переломы костей таза и бедренной кости. События, предшествовавшие её падению из окна девушка помнит плохо.

По предварительным данным, девушка со своим молодым человеком отдыхали в одном из баров Москвы, а после вечеринки друзья отвезли пару домой. Баков, по его словам, сразу лёг спать и не может рассказать, что происходило в квартире. По словам молодого человека, о падении девушки он узнал только от сотрудников полиции.

Пунтус является востребованной моделью, она сотрудничала с рядом известных брендов, а также снималась в видеоклипах отечественных музыкантов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о падении из окна модели Ксении пунтус.

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