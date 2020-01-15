Москва, , 10:10 — REGNUM Фотомодель Ксению Пунтус, ранее выпавшую из окна в Москве, перевели из реанимационного отделения городской клинической больницы имени С. П. Боткина в травматологическое. Об этом 15 января рассказали в больнице.

«Находится в 27-м травматологическом отделении… да, ее перевели из реанимации», — приводит РИА Новости сообщение слова представителя больницы.

Также в больнице рассказали, что к девушке могут приходить посетители, однако их должно быть не более трех в день.

Как передавало ИА REGNUM, фотомодель Ксению Пунтус госпитализировали 11 января в Москве в одну из больниц. По предварительным данным, девушку, находившуюся в стабильно тяжелом состоянии, нашли под окнами жилого дома.