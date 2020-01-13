Тбилиси, , 17:11 — REGNUM Признательными показаниями по делу о попытке госпереворота назвал заявление для радио экс-президента Грузии Михаила Саакашвилиа экс-спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе в беседе с журналистами 13 января.

Кобахидзе «Что же касается событий 20 июня, то в связи с этим мы обязательно должны сказать «спасибо» Михаилу Саакашвили, так как он дал обществу и правоохранительным органам обычное признательное показание».

По словам Кобахидзе, из заявления Саакашвили следует, что фактически он давал указания активистам «Единого национального движение» штурмовать парламент Грузии 20−21 июня 2019 г.

Напомним, Саакашвили в интервью Mtavari Arhi заявил, что 20 июня 2019 г. власть «висела на волоске» и что оппозиция упустила нужный момент.

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