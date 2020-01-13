Тбилиси, , 15:47 — REGNUM Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили могут привлечь к уголовной ответственности по делу о событиях 20 июня 2019 года в Тбилиси. Об этом со ссылкой на источники в МВД Грузии сообщил ряд грузинских СМИ.

Причиной интереса следственных органов стало заявление экс-президента, сделанное в эксклюзивном интервью телеканалу «Мтавари архи» («Главный канал») в воскресенье, 12 января. В беседе с ведущим, директором телекомпании и своим верным соратником Никой Гварамия Михаил Саакашвили заявил, что 20 июня «Бидзина Иванишвили висел на волоске. Еще немного, и его режим был бы свергнут». Экс-президент с сожалением отметил, что оппозиция тогда упустила нужный момент.

Эти слова Саакашвили дали МВД Грузии основания предположить, что он лично был вовлечен в происходившие у здания парламента Грузии процессы и подготовку насильственного свержения власти.

Соответствующую оценку словам экс-президента МВД даст после проведения следственных действий.

Напомним, что 20 июня 2019 года грузинская оппозиция в лице соратников Саакашвили выразила протест в связи с размещением депутата Госдумы России Сергея Гаврилова в кресле председателя парламента, которое он занял в ранге председателя МАП, сорвала запланированную в Тбилиси сессию МАП и перенесла процессы на улицы.

По призыву лидеров оппозиции — «Национального движения» и «Европейской Грузии» — у здания законодательного органа собралась толпа людей, среди которых были натренированные и одетые в черное мужчины, и предприняла попытку штурма парламента. Власти применили силу и с помощью сил полиции, спецназа и спецсредств разогнали акцию протеста. Уголовное дело по событиям 20 июня возбуждено по статье 315-й, часть 3-я (Мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии, повлекший за собой смерть человека или иные тяжкие последствия) и по статье 225-й (организация группового насилия, руководство или участие в нем) УК Грузии.