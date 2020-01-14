Лос-Анджелес, США, , 12:25 — REGNUM Игра Teamfight Tactics выйдет на мобильных устройствах в марте 2020 года. Об этом разработчики из Riot Games рассказали в ролике на YouTube-канале League of Legends 13 января.

Игру также ожидает ряд изменений. С мартовским обновлением в ней появятся новые герои и изменятся некоторые игровые механики.

Напомним, Teamfight Tactics — это тактическая игра в жанре «автошахматы» (или автобатлер), встроенная в клиент League of Legends. Её релиз состоялся в июне 2019 года.

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