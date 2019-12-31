Москва, , 14:44 — REGNUM Сегодня, 31 декабря, президент России Владимир Путин поздравил по телефону с наступающим 2020 годом президентов Белоруссии, Казахстана и Киргизии, сообщается на сайте Кремля.

Читайте также: Путин и Зеленский договорились о новом списке для обмена

Глава Российского государства пожелал Александру Лукашенко, Касым-Жомарту Токаеву и Сооронбаю Жээнбекову здоровья и благополучия.

Во время телефонных разговоров лидеры стран договорились о взаимных контактах в новом году и на продолжение активного диалога на высшем уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня же президент РФ Владимир Путин провёл телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Подробности: Кремль прокомментировал беседу Путина и Зеленского