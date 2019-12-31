Москва, , 13:25 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин провёл телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Telegram-канал офиса украинского лидера.

Как сообщается, стороны договорились о немедленном согласовании нового списка по обмену украинскими гражданами, находящимися в России, и гражданами РФ, находящихся на украинской территории.

Помимо этого, Путин и Зеленский выразили надежду на полное прекращение огня на территории Донбасса в ближайшее время.

Также оба лидера поздравили друг друга с успешной процедурой обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ДНР и ЛНР и новогодними праздниками, а также приветствовали заключение газовых договорённостей.