Москва, , 13:40 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонной беседы поддержали намерение развивать российско-украинские отношения в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Беседа состоялась по инициативе украинского лидера.

Стороны подчеркнули важность достигнутых накануне договорённостей по транзиту газа через украинскую территорию, а также отметили конструктивный характер состоявшихся переговоров.

Также Путин и Зеленский положительно оценили состоявшийся 29 декабря обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом в контексте реализации Минских соглашений.

Также оба лидера поздравили друг друга с Новым годом.