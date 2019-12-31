Москва, , 13:57 — REGNUM За спасение тонувшего ребёнка ценой собственной жизни юнармеец из Омска Артур Рахимов посмертно удостоен медали. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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«Наградить […] медалью «За спасение погибавших» […] Рахимова Артура Данияровича — учащегося бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 148» (посмертно)», — говорится в тексте документа, опубликованного 31 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

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Напомним, в Омске в апреле 2019 года двое детей провалились под лед котлована. Одного мальчика спас случайный прохожий, второго утопающего кинулся спасать 14-летний юнармеец. Он помог мальчику выбрать из воды, но сам погиб. 19 декабря представители следственных органов вручили его родителями медаль СК РФ «Доблесть и отвага», которой мальчик был награжден посмертно.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в Омске отличился ещё один подросток. Кадет Казачьей кадетской школы-интерната Степан Еременко спас тонущего ребёнка. Подростку пришлось несколько раз нырять в воду в котлован, чтобы достать со дна утопающего. Кадет спас мальчика, рискуя собственной жизнью.