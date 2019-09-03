Омск, , 05:19 — REGNUM В Омске 2 сентября на линейке в Казачьей кадетской школе-интернате сотрудники МЧС наградили почётной грамотой и ценным подарком кадета Степана Еременко, который в День России спас ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Омской области.

По данным ведомства, 12 июня Степану Еременко пришлось несколько раз нырять в воду в котлован, чтобы достать со дна ребёнка. Кадет спас мальчика, рискуя собственной жизнью. В поисках утопающего он сам застрял на дне — ноги увязли в глине и иле. Однако ему удалось выбраться и совершить героический поступок.

В сентябре Степан Еременко пошёл в девятый класс кадетской школы. В учебном учреждении подчеркнули, что гордятся юным героем.

Тем временем в МЧС России рассматривают вопрос о награждении омского кадета ведомственной медалью «За спасение погибавших на водах».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года житель Нижнеомского района Омской области, рискуя собой, спас пятилетнего мальчика, который едва не утонул в реке Омь. В областном главке МЧС ранее сообщили о том, что готовят документы для представления мужчины к награде.

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