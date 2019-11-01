Москва, 1 ноября 2019, 11:43 — REGNUM В Омской области поступок 13-летнего школьника Алексея Василюка, спасшего жизнь девочке, которая больше пяти минут провела под водой, заметили организаторы всероссийского конкурса «Дети-герои». И теперь, как сообщает ГТРК «Омск», мальчик приглашен в Москву для участия в форуме, куда ежегодно приглашают 20 юных героев со всей страны.

Алексей Василюк спас жизнь девочке
Алексей Василюк спас жизнь девочке
Цитата сайта ГТРК Омск

По поводу ЧП ребёнок рассказал, что одна из девочек, убегая, поскользнулась и провалилась в котлован с водой, на глинистом дне которого была ещё и яма глубиной 2,5 метра, и начала тонуть. Выкарабкаться из такой ловушки даже взрослому человеку, не умеющему плавать, вряд ли удастся. И тогда Алексей оказался единственным, кто из десятка ребят бросился на помощь девочке.

«Нырнул, взмах только сделал и наткнулся прям на неё. Начал кверху её тянуть и сам поплыл», — рассказал Алексей Василюк. Оказать первую помощь пострадавшей помог пожилой человек, и чудо произошло. Девочка, которая пробыла под водой больше пяти минут, начала дышать.

К стати, о том, что подросток спас жизнь своей однокласснице, он тогда и не задумывался. И до сих пор подвигом свой поступок не считает.

Уже сообщало ИА REGNUM, Всероссийский гражданско-патриотический проект «Дети-герои» реализуется под эгидой Совета Федерации Федерального Собрания РФ во взаимодействии с Общероссийской общественной организацией «Российский союз спасателей». Он направлен на привлечение внимания общества к вопросам милосердия и человечности, популяризации деятельности детских общественных организаций и движений. Церемония награждения приурочена к 4 ноября — Дню народного единства.