Москва, , 13:11 — REGNUM В Новой Москве к 2023 году планируется построить около 10 объектов здравоохранения, оборудованных новейшим медицинским оборудованием, сообщили в Стройкомплексе.

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В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) в ближайшие три года будут построены подстанции скорой помощи и поликлиники с кабинетами функциональной диагностики и лечебно-профилактические подразделения.

По словам департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, в медицинских учреждениях будут работать доктора по всем основным медицинским специальностям.

Как сообщало ИА REGNUM, в департаменте развития новых территорий Москвы составили план строительства жилья в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) на 10 лет.

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