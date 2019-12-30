Москва, 30 декабря 2019, 13:11 — REGNUM В Новой Москве к 2023 году планируется построить около 10 объектов здравоохранения, оборудованных новейшим медицинским оборудованием, сообщили в Стройкомплексе.
Читайте также: В Новой Москве построят около 20 станций метро
В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) в ближайшие три года будут построены подстанции скорой помощи и поликлиники с кабинетами функциональной диагностики и лечебно-профилактические подразделения.
По словам департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, в медицинских учреждениях будут работать доктора по всем основным медицинским специальностям.
Как сообщало ИА REGNUM, в департаменте развития новых территорий Москвы составили план строительства жилья в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) на 10 лет.
Читайте также: Стали известны планы строительства жилья в Новой Москве на 10 лет