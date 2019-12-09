Москва, , 12:32 — REGNUM В Департаменте развития новых территорий Москвы составили план строительства жилья в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) на 10 лет, сообщили в Стройкомплексе.

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По словам главы департамента Владимира Жидкина, за этот период в Новой Москве согласовано возведение 16 млн кв. метров жилья.

Ежегодно в ТиНАО строится 1,7 млн кв. метров жилья. Основные застройщики — ПИК, «А101», МИЦ и др.

Как сообщало ИА REGNUM, за семь лет в развитие новых присоединенных территорий Москвы вложено $20 млрд.

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