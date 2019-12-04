Москва, , 09:46 — REGNUM В Новой Москве за 5−6 лет планируется построить около 20 станций метрополитена, сообщили в Стройкомплексе.

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Протяженность московского метро по территории Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) составит около 70 км и дойдёт до Троицка (около 20 км от МКАД).

В настоящее время уже началось строительство Коммунарской линии метро. На первом этапе строительства она начнётся от станции Московского центрального кольца (МЦК) Крымская и дойдёт до поселка Коммунарка.

Как сообщало ИА REGNUM, завершить строительство Коммунарской ветки от станции «Севастопольский проспект» до «Троицка» планируется до конца 2023 года.

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