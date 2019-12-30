Москва, , 09:27 — REGNUM Главный диетолог Москвы Антонина Стародубова дала рекомендации, каких принципов здорового питания стоит придерживаться круглый год, сообщается на портале мэра столицы.

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По ее словам, главное — питание должно быть разнообразным и сбалансированным. Нельзя переедать, но и не доедать плохо. Рекомендуется три основных приема пищи (завтрак, обед и ужин), дополненных двумя небольшими перекусами.

Также важно разнообразие овощей, фруктов и ягод, не менее 400 граммов в день. При этом стоит ограничить употребление соли (одна чайная ложка) и сахара (50 граммов) в сутки. Выбирать нежирные сорта мяса и птицы и молочные продукты пониженной жирности.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению диетолога, объем пищи за новогоднюю ночь должен поместиться на тарелке диаметром 20−25 см (без горки).

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