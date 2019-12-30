Москва, , 08:32 — REGNUM Главный диетолог Москвы Антонина Стародубова дала советы, как отметить Новый год без последствий для здоровья. Главное — не переедать, сообщается на портале мэра столицы.

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Также можно сделать блюда более легкими, менее солеными и калорийными, уменьшить содержание жира в блюдах. Объем пищи за новогоднюю ночь должен поместиться на тарелке диаметром 20−25 см (без горки).

Также есть риски, связанные с алкоголем. Дозы должны быть небольшие и предпочтительны некрепкие напитки. Важно соблюдать меру при выборе праздничных блюд и напитков.

Как сообщало ИА REGNUM, категории людей, для которых употребление алкоголя смертельно опасно, назвал врач-гастроэнтеролог Алексей Паромонов.

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