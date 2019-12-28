Москва, , 21:41 — REGNUM При выборе мандаринов в первую очередь необходимо обратить внимание на форму и цвет плодов, об этом рассказала специалисты Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Так, отметили специалисты, мандарины должны должны быть оранжевого или оранжево-красного цвета, без черных пятен. При этом по запаху качество фруктов определить нельзя, если он проминается, то это может говорить о плохом качестве.

Специалисты рекомендовали выбирать мандарины по сорту, вкус которого больше всего нравится. Среди распространенных — тенжерины, клементины, минеолы и сатсума.

Как сообщало ИА REGNUM, согалсно данным аналитиков IT-компании «Эвотор», средняя стоимость продуктов для новогоднего стола за год выросла в России на 16% — до 446 рублей на человека.

Они подсчитали, во сколько обойдется для участника застолья базовый набор продуктов: порции салатов оливье и сельдь под шубой по 150 граммов, два бокала шампанского, бутерброд с красной икрой и бутерброд с сёмгой, по 50 граммов сырной и колбасной нарезки, три мандарина и яблоко. В 2018 году всё это обошлось бы в среднем в 384 рубля.

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