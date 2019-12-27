Ульяновск, , 10:11 — REGNUM В Ульяновской области определили основные направления программы модернизации первичной медико-санитарной помощи. Она включает в себя несколько направлений — в частности, строительство новых объектов, приведение в нормативное состояние действующих учреждений, обеспечение транспортной доступности и снятие кадрового дефицита. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам коллегии минздрава региона.

Губернатор Ульяновской области на коллегии минздрава Ulgov.ru

На коллегии подведены промежуточные итоги программы модернизации первичного звена здравоохранения. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов напомнил, что на эти цели президент Владимир Путин поручил направить в 2020 году дополнительные средства, на которые будут отремонтированы здания, закуплено новое оборудование и транспорт, построены новые объекты, будут решаться вопросы кадрового дефицита. Глава региона констатировал, что данные вопросы актуальны и для Ульяновской области, обозначив «основные направления работы».

Сергей Морозов подчеркнул, что нужно «выстроить чёткую работу с обращениями людей, чтобы понять основные причины недовольства населения региональным здравоохранением». К этой работе, по мнению губернатора, необходимо привлекать «страховые компании, которые будут играть роль страховых поверенных»:

«В их обязанности будет входить общение с пациентами, анализ работы сотрудников и качества медпомощи, привлечение людей на диспансеризацию. Решить вопросы транспортной доступности медицинских организаций для граждан. Ещё одним важным направлением должно стать формирование мощного лечебного блока. Основной акцент здесь нужно сделать на работу с пациентом», — отметил глава региона.

Морозов также акцентировал особое внимание на том, что должны быть приняты меры и по повышению зарплат медицинских специалистов, снижению очередей в поликлиниках, усилению ведомственного контроля. В регионе формируют пакет предложений по модернизации первичного звена, который затем направят в федеральный центр.

Напомним, основная задача национального проекта «Здравоохранение» — совершенствование первичной медико-санитарной помощи. Одно из ключевых направлений в этой работе — развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). В Ульяновской области в 2019 году возведено пять новых модульных ФАПов и один офис врача общей практики, в 2020 году планируется создать еще 15 фельдшерско-акушерских пунктов и офис врача общей практики.

Кроме того, до 2024 году будет приобретен 31 передвижной медицинский комплекс — в регионе их пока четыре. Они предназначены для осмотра больных, проведения профилактической работы и обследований. Так, планируется приобрести передвижной центр здоровья, мобильный цифровой маммограф и восемь цифровых мобильных флюорографов. Дополнительно со следующего года планируется начать реализацию проектов «Мобильный фельдшер» и «Медицинский автобус».

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По словам министра здравоохранения Сергея Панченко, региональный проект программы модернизации первичного звена здравоохранения включает в себя несколько блоков. До 2025 года планируется привести в нормативное состояние 86 объектов, в которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, построить 28 ФАПов, офис врача общей практики и взрослую поликлинику в Ульяновске. Также будет закуплено дорогостоящее медицинское оборудование — в частности, более 20 эндоскопических установок, 132 аппарата для функциональной диагностики, 32 аппарата лучевой диагностики.

Коллегия минздрава Ulgov.ru

Панченко также подчеркнул, что совместно с профильными ведомствами была проанализирована система транспортной доступности медицинских организаций, по итогам которых сформированы карты территориального планирования размещения организаций по каждому муниципальному образованию. В том числе отражены площадки для размещения санитарной авиации. Особое внимание будет уделено кадровому обеспечению.

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«К 2024 году кадровый дефицит должен быть ликвидирован. Упор должен быть сделан на изменении подхода к заработной плате, а также на развитии мер соцподдержки медработников. Речь идет о предоставлении жилья работникам первичного звена, мест в детских садах детям сотрудников», — сказал глава минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области подвели промежуточные итоги проекта «Почтальоны здоровья», который реализуется в восьми муниципальных образованиях в рамках соглашения между министерством здравоохранения и филиалом ФГУП «Почта России». Проект предполагает специальное медицинское обучение почтальонов: они учатся выявлять признаки опасных заболеваний и осложнений (в частности, острой сердечной недостаточности, острых нарушений мозгового кровообращения), а также отрабатывают навыки оказания первой помощи. Данный проект будет расширен и интегрирован с другими аналогичными проектами.

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