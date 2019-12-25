Ульяновск, 25 декабря 2019, 08:08 — REGNUM В Ульяновской области в течение четырёх лет планируют создать 11 площадок для санитарной авиации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам коллегии министерства здравоохранения.
Глава минздрава Сергей Панченко, говоря о планах по развитию отрасли и реализации национального проекта «Здравоохранение» на территории области, особое внимание уделил системе транспортной доступности медицинских организаций. По его словам, в каждом муниципальном образовании был проведён анализ, по итогам которого созданы карты территориального планирования размещения организаций.
По словам министра, в 2020 году начнутся предпроектные работы по строительству первой вертолётной площадки на базе ЦГКБ.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области планируют реализовать два проекта для повышения эффективности оказания медицинской помощи сельчанам. Будут закуплены медицинские автобусы, а фельдшеры станут оказывать выездную помощь в «отдалённых сёлах».
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