Ульяновск, , 08:08 — REGNUM В Ульяновской области в течение четырёх лет планируют создать 11 площадок для санитарной авиации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам коллегии министерства здравоохранения.

Глава минздрава Сергей Панченко, говоря о планах по развитию отрасли и реализации национального проекта «Здравоохранение» на территории области, особое внимание уделил системе транспортной доступности медицинских организаций. По его словам, в каждом муниципальном образовании был проведён анализ, по итогам которого созданы карты территориального планирования размещения организаций.

«На данных картах также отмечены планируемые к созданию до 2024 года 11 посадочных площадок для вертолетного транспорта санитарной авиации. Это позволит повысить доступность медпомощи при острых сердечно-сосудистых катастрофах и при травмах, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий», — сообщил Панченко.

По словам министра, в 2020 году начнутся предпроектные работы по строительству первой вертолётной площадки на базе ЦГКБ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области планируют реализовать два проекта для повышения эффективности оказания медицинской помощи сельчанам. Будут закуплены медицинские автобусы, а фельдшеры станут оказывать выездную помощь в «отдалённых сёлах».

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