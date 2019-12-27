Ульяновск, , 08:45 — REGNUM В Ульяновской области в рамках проекта «Почтальоны здоровья» за полгода более 100 человек были госпитализированы в районные больницы после посещения их медицинским работником. Данный проект будет расширен, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Подведение итогов «Почтальоны здоровья» Ulgov.ru

В Ульяновской области подвели промежуточные итоги проекта «Почтальоны здоровья», который реализуется в восьми муниципальных образованиях в рамках соглашения между министерством здравоохранения и филиалом ФГУП «Почта России». Проект предполагает специальное медицинское обучение почтальонов: они учатся выявлять признаки опасных заболеваний и осложнений (в частности, острой сердечной недостаточности, острых нарушений мозгового кровообращения), а также отрабатывают навыки оказания первой помощи.

Помимо этого, специалисты регионального Центра медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни разработали специальную анкету для опроса населения. Вопросы касаются питания населения, уровня физической активности, регулярности прохождения медицинских осмотров и диспансеризации, наличия вредных привычек. Для того, чтобы эти данные попали к медицинским специалистам, потребуется объединить информационные системы регионального минздрава и «Почты России».

В ходе обсуждения губернатор Сергей Морозов поручил рассмотреть возможность интеграции проекта с аналогичным — «Заботливым соседом». На следующем этапе предполагается выдача почтальонам программных устройств для занесения данных о неблагополучных семьях и обманутых мошенниками жителях, у которых пропали деньги со счетов.

Советник губернатора, директор ОГКУ «Правительство для граждан» Светлана Опенышева сообщила, что от населения поступают «положительные отзывы». В настоящее время в проекте участвуют 37 почтальонов. Они могут измерить давление, при необходимости вызвать скорую помощь или отправить заявку в ФАП, чтобы пациента навестил врач.

«Благодаря такому сотрудничеству, 119 человек за шесть месяцев были отправлены на госпитализацию в районные больницы после посещения их медицинским работником. Кроме того, сотрудники почты могут принять коммунальные и другие платежи через специальные устройства или проконсультировать жителей по получению государственных и муниципальных услуг», — отметила Опенышева.

Как сообщало ИА REGNUM, В Ульяновской области в 2020 году запустят проекты «Мобильный фельдшер» и «Медицинский автобус». Так, фельдшерам, оказывающим помощь жителям нескольких населенных пунктов, предоставят транспорт, что позволит оперативно оказывать помощь и должно отразиться на качестве работы. «Медицинский» автобус будет доставлять пациентов сельских районов для получения помощи в районные больницы.