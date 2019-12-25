Ульяновск, , 08:24 — REGNUM В Ульяновской области в 2020 году запустят проекты «Мобильный фельдшер» и «Медицинский автобус». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам коллегии министерства здравоохранения.

В регионе со следующего года планируется начать реализацию проекта «Мобильный фельдшер», цель которого — предоставление транспорта фельдшерам, оказывающим помощь жителям нескольких населенных пунктов. Это позволит оперативно оказывать помощь, что должно отразиться и на качестве работы. В качестве пилотной площадки выбрана Большенагаткинская районная больница.

Читайте также: У ульяновских сельских фельдшеров появятся автомобили

В 2020 году будет запущен проект «Медицинский автобус». В минздраве отмечают, что он позволит доставлять пациентов сельских районов для получения медпомощи в районные больницы. Апробируют проект в Старокулаткинской районной больнице, а до 2024 года проект будет реализован на территории всей области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в течение четырёх лет планируют создать 11 площадок для вертолетного транспорта санитарной авиации. Власти отмечают, что повысит доступность медицинской помощи при острых сердечно-сосудистых катастрофах и при травмах в результате дорожно-транспортных происшествий. Предпроектные работы начнутся в 2020 году, первая площадка будет обустроена на базе центральной городской клинической больницы.

Напомним, летом в Ульяновской области в рамках проекта «Будь здоров, садовод!» проверяется состояние здоровья дачников и садоводов. Выездные бригады медиков посещают дачные и садово-некоммерческие товарищества, где у всех желающих проверяют давление, проводят другие изменения и дают консультации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области построят площадки для санитарной авиации