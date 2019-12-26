Тбилиси, , 13:46 — REGNUM Большегрузы могут беспрепятственно проехать по дороге Гудаури — Коби, которая ведёт к границе с Россией. Ранее движение по трассе было ограничено из-за снегопада.

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По информации департамента автомобильных дорог минрегионразвития Грузии, в настоящее время дорога расчищена от снега и отрыта для прицепного и полуприцепного транспорта.

Уточняется, что к этому времени движение по автомобильной дороге международного значения Мцхета — Степанцминда — Ларс (граница с РФ) разрешено для всех видов автомобилей, пишет ТАСС.

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Напомним, из-за обильного снегопада и гололёда движение большгрузов по дороге Гудаури — Коби было ограничено с ночи 25 декабря.

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