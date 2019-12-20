Петропавловск-Камчатский, , 04:00 — REGNUM Из-за сильной метели было закрыто движение транспорта по автозимнику село Воямполка — поселок Палана в Тигильском районе Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Сообщается, что движение было ограничено из-за плохой видимости, снегопада и сильного ветра. Отмечается, что скопления автотранспорта, ожидающего открытия проезда по автозимнику, нет. Водителям также рекомендовано воздержаться от поездок по этому маршруту.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 19 декабря на Камчатку обрушился мощный циклон. В столице края дорожная техника была приведена в повышенную готовность и в ходе снегопада сразу же приступила к расчистке улиц.

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